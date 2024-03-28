Сербия подняла в воздух истребители

Министерство обороны Сербии сообщило, что над городом Валево в 100 км от Белграда был обнаружен неизвестный самолет. В воздух были подняты два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, однако им не удалось обнаружить цель из-за того, что воздушное судно пропало с радаров.

Минобороны уточнило, что неизвестный самолет был обнаружен в 10:39 по местному времени на высоте около 5,5 км над городом Валево. После того как воздушное судно пропало с радаров, истребители попытались найти его в зоне обнаружения, но цели удалось скрыться. Истребителям было приказано вернуться на аэродром.

В Валево находится оборонное предприятие «Крушик», которое, в частности, производит артиллерийские снаряды и мины.