Азербайджан на Конгрессе и Кубке мира в Таиланде

Завтра в Пхукете (Таиланд) стартует Кубок мира по тяжелой атлетике – заключительное квалификационное соревнование в борьбе за олимпийские лицензии.

В нем примут участие более 450 спортсменов и спортсменок из 110 стран, в том числе и Азербайджана. Нашу страну представят Назиля Исмайлова (45 кг), Иса Рустамов (73 кг), Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлю (102 кг) и действующий чемпион Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг).

А сегодня в Пхукете прошел Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). От Азербайджана в нем принял участие вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов. Он провел отдельные встречи с президентом IWF Мохаммедом Джалудом и главой Европейской федерации Антонио Конфлитти. В ходе обсуждений стороны коснулись вопросов укрепления дружбы, сотрудничества и партнерства нашей Федерации с международными организациями, а также использования международного опыта в целях развития тяжелой атлетики в Азербайджане.