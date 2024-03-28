Установлены личности 134 жертв теракта в «Крокусе»
Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
«По другим, пока не установленным погибшим проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.
По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека. 30 марта в управлении МЧС по Московской области заявили, что число пострадавших выросло до 551 человека. Днем ранее сообщалось о 382 пострадавших. 27 марта Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в «Крокус Сити Холле».