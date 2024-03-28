Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:14

Власти Армении больше не скрывают, что выбрали курс евроинтеграции и ведут переговоры с Брюсселем о получении статуса кандидата на членство в Евросоюзе. С другой стороны, почти каждый день приходят сообщения из России о том, что Армению «ждет судьба Украины». Все более обостряющиеся отношения между Россией и Арменией, а также намерения Пашиняна «превратить Армению в платформу для планов коллективного Запада по вытеснению России с Южного Кавказа» приводят к серьезному противостоянию в регионе.

После того как министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» обвинил власти Армении в «сознательном разрушении отношений с Москвой», газета опубликовала обширный материал о последствиях политики Еревана. Как отмечается в материале, Ереван объявил курс на евроинтеграцию предпочтительным вариантом развития событий. Эксперты сомневаются в искренности намерений Евросоюза и говорят, что попытка усидеть на двух стульях может стоить премьеру Николу Пашиняну политической карьеры. Параллельно в стране начинают бороться с российским влиянием: в декабре уже приостанавливали лицензию на вещание радио Sputnik, теперь же точечно ограничивают трансляции каналов. Издание цитирует заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна, который сказал, что Армения является носителем европейской демократической системы. «Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, как это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами, — заявил Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Примечательно, но Симонян отметил, что «на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее… не втянули в другую систему», намекая на ЕАЭС. В ЕС же «Известиям» ранее говорили, что любая страна «имеет право стремиться к лучшему будущему для своего народа». Таким образом, представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано не исключил подобного развития событий, однако и не дал четкого ответа, рассматривает ли Брюссель запуск переговоров с Ереваном. Кроме того, публично о каких-либо контактах армянской стороны и европейцев в контексте именно интеграционных процессов не сообщалось. Тем не менее член фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Томаш Здеховски сообщил «Известиям», что европейские политики контактируют с Ереваном: «У нас было много встреч с властями Армении. Они ищут более тесного сотрудничества с Евросоюзом».

Российская газета напоминает, что на 5 апреля запланирована встреча на высоком уровне с представителями Армении, США и ЕС, что вызывает некоторое напряжение не только в Москве, но и в Баку, с которым Ереван все еще не может согласовать проект мирного договора. Хотя и официальный Ереван, и Госдепартамент США, и комиссариат внешней политики Евросоюза заявили, что эта встреча посвящена обсуждению путей повышения экономической стабильности Армении, а также двусторонних отношений, в Москве сомневаются в подобных заявлениях. «В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения – ЕС – США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность — исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом», — ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В действиях Запада в отношении Армении прослеживаются те же механизмы, которые ЕС задействовал на Украине, которую «фактически разорвало от шпагата в попытках усидеть на двух стульях», — говорит «Известиям» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я думаю, что подобная практика действий доведет Пашиняна до конца политической карьеры. Евроинтеграция — достаточно распространенная, отработанная, апробированная в разных постсоветских странах технология, — напомнил эксперт, добавив, что политика, которую проводит Ереван, «не про будущее армянского государства и не про сохранение армянской государственности вообще». Обращает на себя внимание тот факт, что ранее Ереван официально обосновывал намеренное охлаждение отношений с Россией поиском новых источников безопасности в ситуации, когда ОДКБ якобы не исполнила своих обязательств перед Арменией. Однако повестку будущей встречи Армения связывает с политическим и экономическим взаимодействием.