Тревожные новости с украинского фронта
Военный обозреватель Bild Юлиан Репке прокомментировал ситуацию к западу от города Авдеевка, заявив, что армии России осталось захватить два села для выхода на оперативный простор.
По словам Репке, сначала ВСУ держали там оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. На сегодняшний день ВС РФ прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки.
«За них идут упорные бои, но частично их уже контролирует Россия. Активное сопротивление оказывает 47-я механизированная бригада ВСУ. Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее», — говорит Юлиан Репке.
Он отмечает, что ближайшее к нынешней линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км. Пустующая территория к востоку от них может стать для ВС РФ оперативным простором.