Тревожные новости с украинского фронта

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке прокомментировал ситуацию к западу от города Авдеевка, заявив, что армии России осталось захватить два села для выхода на оперативный простор.

По словам Репке, сначала ВСУ держали там оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. На сегодняшний день ВС РФ прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки.