Сотни мигрантов принудительно выдворят из России

418 мигрантов принудительно выдворят из России по итогам рейдов в Петербурге. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы судов Дарьи Лебедевой.

Чиновница рассказала, что с 25 по 29 марта 2024 года в районные суды города поступило 584 дела о нарушении миграционного законодательства. Из них суды рассмотрели 515. 418 мигрантам назначили штраф с принудительным выдворением, еще 48 — должны будут покинуть Россию самостоятельно.