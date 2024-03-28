Сотни мигрантов принудительно выдворят из России
418 мигрантов принудительно выдворят из России по итогам рейдов в Петербурге. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы судов Дарьи Лебедевой.
Чиновница рассказала, что с 25 по 29 марта 2024 года в районные суды города поступило 584 дела о нарушении миграционного законодательства. Из них суды рассмотрели 515. 418 мигрантам назначили штраф с принудительным выдворением, еще 48 — должны будут покинуть Россию самостоятельно.
Ранее сегодня власти Таджикистана сообщили об оттоке из России трудовых мигрантов после теракта в «Крокусе». «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию», — рассказала замминистра труда республики Шахноза Нодири. Она отметила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана. В адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.
Накануне стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге проходят массовые рейды и депортации иностранных граждан. В Петербурге в ходе операции «Антимигрант» выслали несколько десятков человек.