В Киевской области Украины установили почти 10 тыс. «зубов дракона» — фортификационных укреплений в виде бетонных пирамид, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко в Facebook.

«Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаем заградительные рубежи — «зубы дракона», противотанковые рвы и прочие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть», — написал он.

Кравченко подчеркнул, что работы проводятся после консультаций с военными.

Фортификации строят и в Днепропетровской области. Глава военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в регионе установили более 11 тыс. «зубов дракона», а также выкопали более 42 км противотанковых рвов.