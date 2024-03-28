На автомобильной дороге Исмаиллы - Лагич произошел оползень, в результате оказались повреждены часть моста через реку Гирдыманчай, асфальт и земляное полотно одной полосы двухполосной дороги.

Из-за оползня возникли трудности для движения автотранспорта. В настоящее время разрешено движение легковых автомобилей по неповрежденной полосе дороги, однако проезд грузовиков и другого тяжелого транспорта по мосту ограничен.

По словам руководителя пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анара Наджафли, причиной оползня стали повышение уровня воды в реках после дождей, наблюдавшихся в последние дни, и селевой поток, который смыл часть дороги.