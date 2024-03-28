Экс-министр обороны станет премьером Сербии

Президент Александар Вучич написал в своем аккаунте в Instagram: «Я предлагаю Национальному собранию Республики Сербия Милоша Вучевича в качестве кандидата на пост премьер-министра Республики Сербия».

Как говорится в постановлении, подписанном Вучичем, Милош Вучевич «исполнял ответственные и важные функции вице-премьера и министра обороны, демонстрируя преданность своему делу и наличие опыта, необходимого для выполнения обязанности премьер-министра».

В постановлении также перечислены задачи, стоящие перед будущим премьер-министром. Среди них организация выставки ЭКСПО-2027, а также сохранение мира, стабильности и территориальной целостности Сербии.

Бывший премьер-министр Сербии Ана Брнабич была избрана 20 марта спикером парламента страны. Она занимала пост премьер-министра с 2017 по 2024 год.