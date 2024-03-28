Посол: «Несколько российских официальных лиц исказили и публично отвергли информацию США»

Посол США в России Линн Трейси в Телеграм-канале дипведомства опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования тем, «кого затронула эта страшная трагедия» - теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В заявлении посла говорится, что «Соединенные Штаты безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах. Мы помним, что именно Россия первой вышла на связь с США после терактов 11 сентября. Из собственного опыта нашей страны по борьбе с терроризмом у нас существует давняя политика «обязанности предупреждать», которая позволяет нам делиться информацией, когда существует угроза для мирных граждан. Причем не только с союзниками, но и со странами, с которыми у нас могут быть глубокие разногласия, в том числе с Россией».