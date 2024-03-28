Израильтяне снова протестуют: требуют отставки Нетаньяху и проведения выборов

Израильские СМИ передают, что в мероприятии участвуют бывшие заложники. Демонстранты скандируют: «Выходите на улицы, идите с нами, чтобы вернуть домой наших дочерей, наших детей, пожилых, мужчин, отцов и солдат».

Тысячи израильтян протестуют в Тель-Авиве, призывая к досрочным выборам и возвращению заложников, удерживаемых ХАМАС в плену.

Ранее семьи похищенных выступили с заявлением возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. «Премьер-министр не оставляет нам выбора. Он отвергает предложения и ужесточает позиции. Он является препятствием на пути к сделке», — сказали они. Затем они обратились к членам коалиции: «Помогите нам спасти наших близких. Действуйте, чтобы заменить Нетаньяху, действуйте немедленно, чтобы здесь был другой премьер-министр. Это должно произойти сейчас, времени нет».

В Кфар-Сабе тысячи митингующих требуют проведения досрочных выборов. В Хайфе проходит протестное шествие. Сотни протестующих требуют отставки Биньямина Нетаньяху и проведения выборов, а также возвращения похищенных, находящихся в плену.

Две тысячи человек собрались в Кейсарии на демонстрацию против правительства и премьер-министра. Они несут портреты похищенных. По всему городу развешаны огромные плакаты с надписью «Ты виноват».

Более тысячи протестующих собрались на перекрестке Каркур и требуют отставки правительства. Демонстранты также требуют освобождения похищенных, удерживаемых ХАМАС.

Сотни людей собрались на демонстрацию возле Института Вейцмана в Реховоте. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и возвращения похищенных.