Генпрокуратура с кувалдой пришла к президенту наш обзор
Латинская Америка не перестает радовать нескучными сюжетами из жизни политической элиты. Поздним вечером в пятницу у резиденции Дины Болуарте, которая руководит Перу с 2022 года, появились сотрудники правоохранительных органов. Поскольку никто не собирался пускать их внутрь, силовикам пришлось воспользоваться кувалдой, чтобы вскрыть двери и произвести обыск.
🇵🇪 | En un hecho histórico la Policía de Perú rompió la puerta del domicilio de la Presidenta Dina Boluarte, para iniciar diligencia de allanamiento por el caso Rolex.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 30, 2024
pic.twitter.com/AjkOy5loQE
Генпрокуратура одобрила предварительные следственные действия под впечатлением от расследования журналиста Марко Сифуэнтеса, которое тот опубликовал на YouTube, где проиллюстрировал, как президент Болуарте появлялась на публике в четырнадцати разных наручных часах сверхдорогих брендов. Вот эту коллекцию часов и пришли разыскивать следователи в президентской резиденции. Президента страны подозревают в незаконном обогащении и сокрытии данных в декларации о доходах.
Дина Болуарте стала президентом после того, как ее предшественник Педро Кастильо лишился поста в результате процедуры импичмента. В Перу президенты меняются с головокружительной быстротой: за последние пять лет их уже было шестеро, и все идет к тому, что появится седьмой.
В случае с Болуарте интересны несколько обстоятельств. Она была вице-президентом в паре с Педро Кастильо и считалась полностью обязанной ему своим политическим взлетом. Когда тому грозил импичмент, уверяла, что уйдет в отставку вместе с ним. Делать этого не стала: искушение войти в историю первой женщиной-президентом Перу победило. Одним из центральных обещаний ее президентства была борьба с коррупцией. Не задалось, видимо.
Необычна и стремительность карьеры Дины Болуарте. Младшая из четырнадцати детей в семье из бедного горного региона, она смогла получить юридическое образование и большую часть жизни работала простой служащей в органах социального учета, что-то вроде перуанских ЗАГСов. Лишь в 2018 году попыталась первый раз поучаствовать в выборах, и неудачно. По сути, ее политическая карьера началась сразу в 2021 году с должности вице-президента и министра социального развития и интеграции, а через год она уже возглавила страну. Столько возможностей – глаза разбегаются!
Очередные президентские выборы в Перу должны состояться в 2026 году, но шансов, что Дина Болуарте до них дотянет на своем посту, мало. Из последних президентов лишь Ольянте Умале удалось пробыть в должности весь конституционный срок и уйти без скандала. Это было в уже далеком 2016 году.