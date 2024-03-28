Латинская Америка не перестает радовать нескучными сюжетами из жизни политической элиты. Поздним вечером в пятницу у резиденции Дины Болуарте, которая руководит Перу с 2022 года, появились сотрудники правоохранительных органов. Поскольку никто не собирался пускать их внутрь, силовикам пришлось воспользоваться кувалдой, чтобы вскрыть двери и произвести обыск.

Генпрокуратура одобрила предварительные следственные действия под впечатлением от расследования журналиста Марко Сифуэнтеса, которое тот опубликовал на YouTube, где проиллюстрировал, как президент Болуарте появлялась на публике в четырнадцати разных наручных часах сверхдорогих брендов. Вот эту коллекцию часов и пришли разыскивать следователи в президентской резиденции. Президента страны подозревают в незаконном обогащении и сокрытии данных в декларации о доходах.

Дина Болуарте стала президентом после того, как ее предшественник Педро Кастильо лишился поста в результате процедуры импичмента. В Перу президенты меняются с головокружительной быстротой: за последние пять лет их уже было шестеро, и все идет к тому, что появится седьмой.

В случае с Болуарте интересны несколько обстоятельств. Она была вице-президентом в паре с Педро Кастильо и считалась полностью обязанной ему своим политическим взлетом. Когда тому грозил импичмент, уверяла, что уйдет в отставку вместе с ним. Делать этого не стала: искушение войти в историю первой женщиной-президентом Перу победило. Одним из центральных обещаний ее президентства была борьба с коррупцией. Не задалось, видимо.