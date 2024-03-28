Израиль и ХАМАС возобновляют переговоры

Израильская делегация в воскресенье, 31 марта, отправится в Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, сообщают западные СМИ.

В течение воскресенья переговорный процесс возобновится с участием Израиля и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.