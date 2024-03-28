Израиль и ХАМАС возобновляют переговоры
Израильская делегация в воскресенье, 31 марта, отправится в Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, сообщают западные СМИ.
В течение воскресенья переговорный процесс возобновится с участием Израиля и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение израильской делегации к переговорам с ХАМАС.
Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.
Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.