В Лондоне нанесли ножевые ранения иранскому журналисту-политэмигранту

Как сообщает BBC, на 36-летнего ведущего напали два человека, когда он выходил из своего дома в Уимблдоне на юге британской столицы. Журналист был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Причины нападения пока не известны.

Пурия Зераати, ведущий запрещенного в Иране телеканала Iran International, подвергся нападению недалеко от своего дома в Лондоне и получил множественные ножевые ранения.

Представители Лондонской полиции сообщили, что расследование этого дела ведут специалисты по борьбе с терроризмом. Доминик Мерфи, глава контртеррористического командного подразделения, заявил, что офицеры пока не исключают никаких версий причин нападения. Он добавил, что учитывался и тот факт, «что в адрес этой группы журналистов поступил ряд угроз».

Мерфи также сообщил, что в качестве меры предосторожности в район нападения на юге Лондона и в другие места близ Лондона были отправлены дополнительные полицейские патрули.

По этому делу пока никто не арестован. Власти Ирана отвергли какую-либо причастность к этому инциденту.

Представитель Iran International Адам Бэйли заявил, что иранские власти неоднократно угрожали журналистам канала, который базируется в Лондоне. Бэйли сообщил в интервью BBC, что в адрес организации уже в течение 18 месяцев поступают серьезные угрозы, и что Корпус стражей исламской революции (КСИР) преследует журналистов и их семьи.

Бэйли сообщил, нападение на Пурию Зераати сильно напугало и его и других, но ведущий чувствует себя хорошо и выздоравливает.

Сима Сабет, другая ведущая Iran International, написала в сети X, что после нападения на Зераати полиция рекомендовала ей временно покинуть свой дом.