Заявление МИД Азербайджана

В заявлении говорится: «31 марта – День геноцида азербайджанцев – день, когда чтится память наших невинных соотечественников, ставших жертвами расовой дискриминации и нетерпимости, подвергшихся этническим чисткам и геноциду со стороны радикальных армянских группировок.

На протяжении всей истории радикальные армяне, использовавшие все доступные методы для проведения этнических чисток азербайджанцев на их родных землях, в марте-апреле 1918 года совершили беспощадную расправу над нашими соотечественниками. Были зверски убиты десятки тысяч азербайджанцев, проживавших в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ленкорани, а также других регионах, разрушены жилые кварталы, религиозные и культурные памятники. В результате массовых убийств только в Губе были зверски убиты более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел.

Массовые убийства мирного населения, массовые захоронения жертв резни, обнаруженные в 2007 году на территории Губинского района, признание чрезвычайного комиссара Кавказа Степана Шаумяна… об участии 6 000 вооруженных солдат Бакинского Совета и 4 000 вооруженных солдат партии «Дашнакцутюн» в указанных массовых убийствах, разрушенные населенные пункты и памятники культуры раскрыли истинную природу массовых убийств.

После создания Азербайджанской Демократической Республики была организована Чрезвычайная следственная комиссия для расследования мартовских событий, а также привлечения преступников к ответственности. На основании установленных комиссией доказательств возбуждено уголовное дело в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении преступлений. В Баку были арестованы 24 человека, в Шемахе – около 100. Однако падение АДР прервало процесс полноценного расследования событий, а также политической и правовой оценки мартовских расправ.

Лишь после восстановления независимости Азербайджана указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года «О геноциде азербайджанцев» событиям была дана адекватная политическая оценка, и 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Массовая депортация азербайджанцев, проживающих в Армении, преступления этнической чистки и геноцида, совершенные в ходе военной агрессии и оккупации этой страны против Азербайджана, а также военные преступления против гражданского населения, проживающего за пределами районов, где велись военные действия в течение 44-дневной Отечественной войны, показали, что политика систематической национальной ненависти и нетерпимости в отношении азербайджанцев продолжается.

Извлечение уроков из истории, предотвращение повторения подобных кровавых событий и прекращение безнаказанности преступников чрезвычайно важны с точки зрения оценки возможностей достижения мира в регионе в нынешний постконфликтный период. В этой связи предотвращение реваншизма в Армении во многом зависит от руководства этой страны, а также международного сообщества.

В День геноцида азербайджанцев - 31 марта с глубокой скорбью и уважением вспоминаем светлую память невинных азербайджанцев, подвергшихся геноциду».