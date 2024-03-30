Есть простое правило: если вы хотите знать, как поведут себя американские политики, постарайтесь выяснить позицию их избирателей.

Уже который месяц активно обсуждается вопрос, насколько готовы Соединенные Штаты помогать Украине в войне против Российской Федерации. Поскольку задержка с помощью уже превысила все приличные сроки, неудивительно, что все сильнее становится точка зрения, что эта помощь может вообще прекратиться, несмотря на все заявления о готовности поддерживать Украину как со стороны нынешнего руководства Белого дома, так и в исполнении представителей Республиканской партии.

Именно этим занялся исследовательский центр Pew Research, задав в январе американцам ряд вопросов, касающихся их отношения к основным международным конфликтам, горячим и потенциальным.

Выяснилось, что войну в Украине 74% опрошенных считают важной для американских национальных интересов, 43% из них – очень важной. На том же уровне оцениваются и война Израиля с ХАМАС и трения Тайваня с Китаем – по 75%.

Среди демократов и тех независимых, которые склоняются к демократам, важность российско-украинской войны в целом выше – 81%, в то время как среди республиканцев и склоняющимся к ним независимых эта цифра меньше, но все равно существенное большинство – 69%.

Следует напомнить о других опросных данных, о которых haqqin.azнедавно писал. Исследование социологической компании YouGov показало, что большинство американцев склоняются к тому, что в ближайшие годы может произойти большая война, и США в ней обязательно примет участие. Это мнение 77% опрошенных. При этом 72% назвали вероятным противником Россию, а в качестве американских союзников – Британию, на втором месте Украину, а затем Германию и Францию.

В Соединенных Штатах, да еще в предвыборный год, не принято игнорировать мнение избирателей, это чревато проигрышем. Из чего несложно сделать вывод, что решение о помощи Украине – а с ним и Израилю, и Тайваню, - таки будет в конце концов принято.

В недавнем интервью телеканалу CBS News Владимир Зеленский в который раз повторил тезис о том, что проигрыш Украины России неизбежно приведет к тому, что американским солдатам придется воевать в Европе, защищая своих партнеров по НАТО в рамках союзнических обязательств. Все-таки в Вашингтоне, кто бы не возглавлял администрацию, постараются не доводить дело до таких крайностей.