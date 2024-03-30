Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:30

На этом видео, длящемся 20 секунд, мчатся по хайвею два пикапа под американскими флагами. На дне второй машины лежит без очевидных признаков жизни, связанный по рукам и ногам президент Джо Байден. Это видео появилось в социальной сети Truth Social Дональда Трамп. В нем говорится, что оно было смонтировано в минувший четверг, когда бывший лидер Америки участвовал в поминках по убитому полицейскому в Лонг-Айленде.

Похожие «развлекательные» картинки типичны для Трампа. В прошлом в его собственной и дружественных ему сетях появлялись смонтированные видео того, как Дональд отправляет мячик клюшкой для игры в гольф и попадает Байдену в голову. Тот падает на землю. Сюжет, однако, не нов. Во время соперничества с Хиллари Клинтон Трамп попадал ей мячиком в спину, и она тоже падала. На большее у экс-президента, очевидно, не хватает ни интеллекта, ни фантазии. Некоторые опубликованные им фотки, однако, вызывают вопросы у правоохранительных органов. В апреле 2023 годам один из нью-йоркских судей вынес предупреждение Трампу после того, как тот разместил в социальной сети свое собственное изображение рядом с прокурором Манхеттена Эйлвиным Браггом. Трамп стоит совсем рядом с прокурором, держа в руках бейсбольную биту. На подобное уродство ума можно было бы не обращать внимания — подобные фотографии и видео связанного или получающего удар в голову Байдена нередко появляются в ультраправых изданиях. Однако речь идет о деятеле, который претендует на то, чтобы вновь занять пост президента и имеет реальный шанс добиться своей цели.

Его риторика между тем становится все более агрессивной. Он уже пообещал «кровавую баню» в Америке, если его не изберут президентом. А до этого резкую реакцию в стране вызвали его заявления о том, что иммигранты «не являются людьми» и они только «отравляют кровь американцев». Это напомнило многим здравомыслящим гражданам страны расистские идеи Адольфа Гитлера, изложенные в его книге Mein Kampf. Накануне в ведущих изданиях США активно обсуждалось интервью CNN с окружным судьей Регги Уолтоном. Тот в исключительно резких выражения заклеймил угрозы Трампа в адрес своего коллеги из Нью-Йорка, главы Верховного суда Нью-Йорка Хуана Мерчана и его дочери Лорен Мерчан. Судья ведет процесс по делу о даче Трампом взятки порноактрисе и проститутке Сторми Дэниэлс, чтобы та не проболталась об их сексуальной связи. «Такого, чтобы судьи и члены их семей получали угрозы не должно происходить, - говорит Уолтон. – Это прямая атака на верховенство закона». Уолтон — республиканец, который был назначен еще Рональдом Рейганом в 1981 году и переназначен Джорджем Бушем в 1991-ом. Он сейчас указывает на огромное влияние риторики Трампа на его многочисленных сторонников. А в истории США были трагические случаи, хотя дело не ограничивалось словесными угрозами. В 2020 году находившийся под следствием преступник проник в дом федерального судьи Эстер Салас, убил ее сына и ранил супруга.