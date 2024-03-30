Трамп угрожает Байдену, судьям и обещает «кровавую баню» наша корреспонденция
На этом видео, длящемся 20 секунд, мчатся по хайвею два пикапа под американскими флагами. На дне второй машины лежит без очевидных признаков жизни, связанный по рукам и ногам президент Джо Байден.
Это видео появилось в социальной сети Truth Social Дональда Трамп. В нем говорится, что оно было смонтировано в минувший четверг, когда бывший лидер Америки участвовал в поминках по убитому полицейскому в Лонг-Айленде.
Похожие «развлекательные» картинки типичны для Трампа. В прошлом в его собственной и дружественных ему сетях появлялись смонтированные видео того, как Дональд отправляет мячик клюшкой для игры в гольф и попадает Байдену в голову. Тот падает на землю. Сюжет, однако, не нов. Во время соперничества с Хиллари Клинтон Трамп попадал ей мячиком в спину, и она тоже падала. На большее у экс-президента, очевидно, не хватает ни интеллекта, ни фантазии.
Некоторые опубликованные им фотки, однако, вызывают вопросы у правоохранительных органов. В апреле 2023 годам один из нью-йоркских судей вынес предупреждение Трампу после того, как тот разместил в социальной сети свое собственное изображение рядом с прокурором Манхеттена Эйлвиным Браггом. Трамп стоит совсем рядом с прокурором, держа в руках бейсбольную биту.
На подобное уродство ума можно было бы не обращать внимания — подобные фотографии и видео связанного или получающего удар в голову Байдена нередко появляются в ультраправых изданиях. Однако речь идет о деятеле, который претендует на то, чтобы вновь занять пост президента и имеет реальный шанс добиться своей цели.
Его риторика между тем становится все более агрессивной. Он уже пообещал «кровавую баню» в Америке, если его не изберут президентом. А до этого резкую реакцию в стране вызвали его заявления о том, что иммигранты «не являются людьми» и они только «отравляют кровь американцев». Это напомнило многим здравомыслящим гражданам страны расистские идеи Адольфа Гитлера, изложенные в его книге Mein Kampf.
Накануне в ведущих изданиях США активно обсуждалось интервью CNN с окружным судьей Регги Уолтоном. Тот в исключительно резких выражения заклеймил угрозы Трампа в адрес своего коллеги из Нью-Йорка, главы Верховного суда Нью-Йорка Хуана Мерчана и его дочери Лорен Мерчан. Судья ведет процесс по делу о даче Трампом взятки порноактрисе и проститутке Сторми Дэниэлс, чтобы та не проболталась об их сексуальной связи.
«Такого, чтобы судьи и члены их семей получали угрозы не должно происходить, - говорит Уолтон. – Это прямая атака на верховенство закона».
Уолтон — республиканец, который был назначен еще Рональдом Рейганом в 1981 году и переназначен Джорджем Бушем в 1991-ом. Он сейчас указывает на огромное влияние риторики Трампа на его многочисленных сторонников. А в истории США были трагические случаи, хотя дело не ограничивалось словесными угрозами. В 2020 году находившийся под следствием преступник проник в дом федерального судьи Эстер Салас, убил ее сына и ранил супруга.
С тех пор, как проигравший в 2020 году выборы Трамп начал эскалацию своих атак на федеральных судей количество угроз в их адрес более чем удвоилось - с 224 в 2021 году до 457 в 2023-ем. Судьи в Вашингтоне, которые ведут процесс по делу о провоцировании Трапом нападения на Капитолий 6 января 2021 года регулярно получают угрозы смерти в собственных домах. Ведущая это дело, судья Таня Чуткан получила в связи с этими угрозами 24-часовую охрану.
Во время нападения на Капитолий пять человек было убито. Но Дональд Трамп, как и три года назад считает нападавших «простыми туристами», которые «не совершили ничего плохого».
«Это – сознательное извращение действительности, - говорит на встрече со студентами права Джорджтаунского университета окружной судья Томас Хоган. – И такое искажение еще может откликнуться в самых разных уголках нашей страны». С ним полностью согласен судья Ройс Ламберт. «У меня голова идет кругом, когда я вижу невероятное число фальшивых заявлений, посеянных в сознании людей», - говорит он.
Хоган и Ламберт также были назначены Рональдом Рейганом и отслужили более четырех десятилетий в Окружном суде Вашингтона. Он вынес 1350 обвинительных приговоров против лиц, которые по указке Трампа атаковали Капитолий с тем, чтобы конгресс пересмотрел результаты выборов, давших победу Байдену.
Да, времена умного, твердого и честного президента Рональда Рейгана прошли, возможно, безвозвратно. Теперь за власть борется такой как Трамп, а Америка пока не в состоянии выработать противоядие от него.