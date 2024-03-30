Байден объявил пасхальное воскресенье днем трансгендеров. Трамп требует извинений

Президент США Джо Байден обязан извиниться перед миллионами христиан за то, что объявил день видимости трансгендеров в пасхальное воскресенье. Об этом говорится в сообщении предвыборного штаба Дональда Трампа.

«Мы призываем провальную кампанию Байдена и Белый дом опубликовать извинение перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа», - говорится в заявлении, опубликованном от имени представителя штаба Трампа Кэролайн Левитт.

В 2024 году католическая пасха приходится на 31 марта. Байден в пятницу объявил 31 марта днем видимости трансгендеров.