Во Франции не исключают ввода войск в Украину

По вопросу ввода французских войск в Украину «ничего не исключено». Об этом журналистам телеканала «Мы Украина» заявила глава нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пиве во время своего визита в Одессу.

Ее попросили прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, который несколько раз сказал, что такая возможность рассматривается.

Браун-Пиве не упомянула о вводе войск, но подтвердила, что в Париже рассматриваются все варианты: «В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна».