Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 00:52

В последнее время в средствах массовой информации все настойчивее звучит тема усиления армяно-французских связей в военно-политической сфере. Что, естественно, не может не вызывать раздражение в Москве. Тем не менее, европейский новостной сайт EurActiv приходит к парадоксальному выводу, в соответствии с которым, даже несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, двусторонняя торговля между этими странами по-прежнему процветает.

После того, как коллективный Запад ввел против России экономические санкции, в 2022 году экспорт Армении в эту страну утроился, а с января по август 2023 года - удвоился. В итоге, торговля с Россией составила более 35 процентов внешней торговли Армении в то время, как доля всего Евросоюза, включая Францию, опустилась до 13 процентов. Логично предположить, что многократное превышение объема внешнеторговых связей должно было вынудить Ереван, что называется, двумя руками держаться за Москву в этой и других сферах двусторонних отношений. Но в случае с Арменией общепринятая логика не работает. И сегодня мы наблюдаем, как Ереван, почти по Лермонтову, отдаляется от еще недавного «милого севера» в «сторону южную». То есть, к Франции. Ну, а дальше, все в точности по классику русской поэзии: «…Что же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?..» Очевидно, ответы на эти вопросы знают только в Ереване.

Пока же складывается довольно странная картина, когда высокий уровень зависимости экономики Армении от торговли с Россией сделал, практически, невозможным присоединение Еревана к санкциям против Москвы, но, тем не менее, правительство Никола Пашиняна, невзирая на риск потерять российский рынок, резко меняет геополитическую ориентацию страны в сторону Запада. Москва пока терпит политические взбрыкивания «младшего брата», не прибегая к испытанным в отношениях с постсоветскими странами политическим, экономическим и военным рычагам. Что обусловлено вескими причинами. Судя по данным Статистического комитета самой Армении, в 2022 году объем российско-армянского товарооборота увеличился почти вдвое, достигнув 5,3 миллиарда (!!) долларов. Эта тенденция продолжалась достаточно быстрыми темпами в 2023-м и в первые месяцы 2024 года. При этом ни для кого не секрет, что рост армянского экспорта в РФ связан в, основном, с реэкспортом продукции из третьих стран.

Как утверждает издание UN Comtrade (база данных ООН по статистике торговли – ред.), в список товаров, экспортированных за последние два года из Армении в Россию, входят мобильные телефоны, компьютеры, наушники и другое электронное оборудование. В последние месяцы растет и реэкспорт алмазов и золота. Характерно, что издание ООН ни словом не обмолвилось о том, что, перепродавая России электронное оборудование, Армения грубо нарушает санкционный режим. В то время, как за аналогичные нарушения были жестко наказаны компании Турции и стран Центральной Азии. Мало того, издание ООН выразило удовлетворение политикой армянских властей, которые ввели в 2023 году обязательные государственные лицензии «для усиления контроля за возможным обходом санкций со стороны компаний, зарегистрированных в Армении» на поставки в Россию микрочипов, трансформаторов, видеокамер, антенн и другого электронного оборудования. После чего помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен высоко оценил реформы правительства Пашиняна, позволившие Соединенным Штатам отслеживать торговлю с Россией.

Что же, как говорили древние римляне, Quod licet Iovi, non licet bovi («Что позволено Юпитеру, не позволено быку»). Кстати, в марте 2024 года Европарламент также положительно оценил опыт сотрудничества с Арменией по поддержанию санкционного режима. В частности, в Брюсселе отметили, что увеличение армянского экспорта в Россию не вызывает у руководства Евросоюза никакой озабоченности. Словом, парадокс на парадоксе! А может, Соединенные Штаты и Евросоюз устраивает, что Армения, взявшая политический курс на Запад, по-прежнему продолжает кормиться за счет России? В конце концов, совсем необязательно прессовать за «мелкие нарушения» санкций такого покладистого партнера, как Ереван. А вот куда в этой ситуации смотрит Москва, чьи партнеры в Турции и Центральной Азии поплатились за куда менее серьезные нарушения реэкспорта в Россию? Почему после объявления частичной мобилизации, объем переводов из России в Армению, в отличие от Грузии и Казахстана, не только не сократился, но и достиг масштабов, соразмерных с бюджетом страны? И почему в Москве так и не отреагировали на решение Еревана прекратить обслуживание на территории Армении карты российской платежной системы «Мир»?