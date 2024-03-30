Что гонит Пашиняна? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? главная тема

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

В последнее время в средствах массовой информации все настойчивее звучит тема усиления армяно-французских связей в военно-политической сфере. Что, естественно, не может не вызывать раздражение в Москве.

Тем не менее, европейский новостной сайт EurActiv приходит к парадоксальному выводу, в соответствии с которым, даже несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, двусторонняя торговля между этими странами по-прежнему процветает.

Ничего себе размежевание! Объем российско-армянского товарооборота вырос и в 2024 году!

После того, как коллективный Запад ввел против России экономические санкции, в 2022 году экспорт Армении в эту страну утроился, а с января по август 2023 года - удвоился. В итоге, торговля с Россией составила более 35 процентов внешней торговли Армении в то время, как доля всего Евросоюза, включая Францию, опустилась до 13 процентов.

Логично предположить, что многократное превышение объема внешнеторговых связей должно было вынудить Ереван, что называется, двумя руками держаться за Москву в этой и других сферах двусторонних отношений.

Но в случае с Арменией общепринятая логика не работает. И сегодня мы наблюдаем, как Ереван, почти по Лермонтову, отдаляется от еще недавного «милого севера» в «сторону южную».

То есть, к Франции.

Ну, а дальше, все в точности по классику русской поэзии: «…Что же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?..»

Очевидно, ответы на эти вопросы знают только в Ереване.

Россия пока терпит - то ли все еще надеется перетянуть на свою сторону ветренную союзницу, то ли, выжидает подходящий момента для «симметричного» ответа

Пока же складывается довольно странная картина, когда высокий уровень зависимости экономики Армении от торговли с Россией сделал, практически, невозможным присоединение Еревана к санкциям против Москвы, но, тем не менее, правительство Никола Пашиняна, невзирая на риск потерять российский рынок, резко меняет геополитическую ориентацию страны в сторону Запада.

Москва пока терпит политические взбрыкивания «младшего брата», не прибегая к испытанным в отношениях с постсоветскими странами политическим, экономическим и военным рычагам.

Что обусловлено вескими причинами.

Судя по данным Статистического комитета самой Армении, в 2022 году объем российско-армянского товарооборота увеличился почти вдвое, достигнув 5,3 миллиарда (!!) долларов. Эта тенденция продолжалась достаточно быстрыми темпами в 2023-м и в первые месяцы 2024 года. При этом ни для кого не секрет, что рост армянского экспорта в РФ связан в, основном, с реэкспортом продукции из третьих стран.

Западная электротехника в Россию поступает только из Армении

Как утверждает издание UN Comtrade (база данных ООН по статистике торговли – ред.), в список товаров, экспортированных за последние два года из Армении в Россию, входят мобильные телефоны, компьютеры, наушники и другое электронное оборудование. В последние месяцы растет и реэкспорт алмазов и золота.

Характерно, что издание ООН ни словом не обмолвилось о том, что, перепродавая России электронное оборудование, Армения грубо нарушает санкционный режим. В то время, как за аналогичные нарушения были жестко наказаны компании Турции и стран Центральной Азии.

Мало того, издание ООН выразило удовлетворение политикой армянских властей, которые ввели в 2023 году обязательные государственные лицензии «для усиления контроля за возможным обходом санкций со стороны компаний, зарегистрированных в Армении» на поставки в Россию микрочипов, трансформаторов, видеокамер, антенн и другого электронного оборудования.

После чего помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен высоко оценил реформы правительства Пашиняна, позволившие Соединенным Штатам отслеживать торговлю с Россией.

Парадокс! Помощник госсекретаря США аплодирует торговле Армении с Россией

Что же, как говорили древние римляне, Quod licet Iovi, non licet bovi («Что позволено Юпитеру, не позволено быку»).

Кстати, в марте 2024 года Европарламент также положительно оценил опыт сотрудничества с Арменией по поддержанию санкционного режима. В частности, в Брюсселе отметили, что увеличение армянского экспорта в Россию не вызывает у руководства Евросоюза никакой озабоченности.

Словом, парадокс на парадоксе!

А может, Соединенные Штаты и Евросоюз устраивает, что Армения, взявшая политический курс на Запад, по-прежнему продолжает кормиться за счет России? В конце концов, совсем необязательно прессовать за «мелкие нарушения» санкций такого покладистого партнера, как Ереван.

А вот куда в этой ситуации смотрит Москва, чьи партнеры в Турции и Центральной Азии поплатились за куда менее серьезные нарушения реэкспорта в Россию? Почему после объявления частичной мобилизации, объем переводов из России в Армению, в отличие от Грузии и Казахстана, не только не сократился, но и достиг масштабов, соразмерных с бюджетом страны? И почему в Москве так и не отреагировали на решение Еревана прекратить обслуживание на территории Армении карты российской платежной системы «Мир»?

У Пашиняна с Макроном любовь без денег

Более чем благосклонное отношение Запада к действиям официального Еревана вряд ли можно объяснить только желанием огородить банки Армении от вторичных санкций США. Право же, одной 907-й поправки вполне достаточно, чтобы понять ту «политическую пластичность», с которой США и Евросоюз стремительно «переобули» Армению, представив миру сапоги агрессора лаптями невинной жертвы.

Основная причина благосклонности Запада к Армении – это, все-таки, политика. Запретив банкам обслуживать карты «Мир», команда Пашиняна демонстрирует и недовольство действиями России в рамках карабахского конфликта, и лояльность по отношению к США с ЕС, прежде всего, к Франции, на поддержку которой руководство Армении очень рассчитывает.

Ну, а Россия пока терпит - то ли все еще надеется перетянуть на свою сторону ветренную союзницу, то ли, выжидает подходящий момента для «симметричного» ответа.

Хотя совершенно очевидно, что ни Франция, ни какая-либо другая страна не могут быть для Армении союзником, во всех отношениях равноценным России. И дело тут, конечно же, не только в географической, духовной и религиозной близости русского и армянского народов. Просто у Парижа, как и других доминирующих столиц западного мира, есть свои интересы.

И в том числе, на Южном Кавказе.