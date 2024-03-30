Два сценария для Украины

Шанс на то, что Украина сможет освободить свои территории в ближайшие несколько лет, «стремится к нулю». Так считает военный аналитик издания Bild Юлиан Репке.

По его мнению, Киев стоит перед двумя сценариями развития ситуации. Первый – остановка войны по линии фронта. Второй – дальнейшие территориальные потери из-за наступления России.

Репке считает, что эти сценарии можно предотвратить, «если качество и количество западных поставок оружия резко возрастут в течение года, и Киев мобилизует не менее 300 000 солдат в следующие двенадцать месяцев».

Аналитик пишет, что такой расчет больше похож на «выдачу желаемого за действительное».

Также Репке считает, что победа Украины «не в интересах тех, кто мог бы ее обеспечить, поставив соответствующее вооружение».