Турция идет на выборы

Социологи ожидают, что основное противостояние на выборах развернется за Стамбул и Анкару, где мэры от оппозиции могут сохранить свои посты.

В воскресенье, 31 марта, в Турции пройдут муниципальные выборы, в ходе которых будут избирать мэров 30 крупнейших городов.

По данным главы МВД Турции Али Ерликая, безопасность на выборах будут обеспечивать порядка 600 тыс. представителей органов правопорядка и 17 тыс. внештатных сотрудников. Следить за ситуацией на избирательных участках будут и представители 34 политических партий, участвующих в выборах.

В день выборов в Турции запрещены политическая агитация, продажа спиртных напитков, на время голосования закрыты увеселительные заведения. На участках будет запрещено проносить в кабинки для заполнения бюллетеней мобильные телефоны с функцией фото- и видеосъемки. Экзит-поллы в Турции запрещены.

ЦИК Турции, учитывая особенности месяца Рамадан сдвинул на час время голосования в 32 восточных провинциях, там оно начнется в 07:00 по местному времени и завершится в 16:00. Время голосования в других 49 провинциях Турции (всего 81) - с 08:00 до 17:00.

Первые результаты выборов, как ожидается, станут известны вечером. Согласно решению ЦИК, в случае отмены итогов голосования на местах повторно оно будет проводиться 2 июня.