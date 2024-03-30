Пыль из Сахары накрыла Европу

Deutsche Welle передает, что дымка окрасила небо над некоторыми регионами Германии, Франции и Швейцарии. Необычный оттенок неба можно будет наблюдать и в пасхальное воскресенье.

В субботу, 30 марта, небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни Сахара.

Ежегодно из пустыни Сахара переносится по воздуху от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Если более крупные частицы быстро падают на землю, то самые мелкие иногда могут путешествовать на тысячи километров.

В некоторых регионах песчаная пыль повлияла на качество воздуха. Так, швейцарская служба мониторинга airCHeck отметила высокий уровень загрязнения на участке, протянувшемся с юго-запада на северо-восток страны. По словам метеоролога швейцарской телекомпании SRF Романа Брогли, зарегистрировано около 180 000 тонн пыли - примерно в два раза больше, чем во время аналогичных пыльных бурь в предыдущие годы.

Во Франции местные власти объявили, что в некоторых районах превышен порог загрязнения воздуха.