Еще одна победа Байдена

Действующий президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в Северной Дакоте. Он получил поддержку 92,4% избирателей, принявших участие в голосовании.

Результаты опубликованы на сайте местного отделения Демократической партии. Associated Press передает, что голосование прошло в основном по почте. Партия распространяла бюллетени в феврале среди избирателей, которые попросили об этом. В бюллетенях было восемь фамилий.

45-й президент Дональд Трамп победил в праймериз Республиканской партии в Северной Дакоте 4 марта. Он получил голоса всех 29 делегатов.

Джо Байден и Дональд Трамп уже гарантировали себе номинацию на участие в выборах президента. Голосование состоится 5 ноября.