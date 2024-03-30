«Падет и Одесса»: Маск призывает Украину к переговорам

В частности, Маск назвал «трагедией» Украины попытки «атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало брони и преимущества в воздухе».

«Любой дурак мог это предвидеть. Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны... Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, падет и Одесса», — уверяет Маск.

По мнению Маска, важным остается вопрос, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю: «Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет».