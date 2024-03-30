У ИГИЛ своя версия теракта в «Крокусе»

Филиал «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан» опубликовал 16-страничный отчет, в котором изложил свою версию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». «Лента.ру» приводит выдержки из документа.

Согласно версии ИГ, вооруженным боевикам удалось расстрелять около 200 человек, еще несколько сотен посетителей «Крокуса» погибли в результате пожара. Сообщается об около 500 убитых, раненых и пропавших без вести.

В отчете отмечается, что исламисты готовились вступить в бой с силами правопорядка. ИГ подчеркивает, что боевики «получили боеприпасы в большом количестве», однако их планы поменялись из-за неполадок с оружием.

Отмечается, что после теракта нападавшие скрылись, российские правоохранители «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». В итоге сотрудники силовых органов задержали четырех исполнителей теракта, пытавшихся скрыться на автомобиле Renault белого цвета.