Задержанные сегодня в Дагестане боевики, по предварительной информации, якобы имели прямое отношение к террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что они являются гражданами среднеазиатской республики, но не уточняется, какой.