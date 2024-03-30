В России заявили о задержании пособников террористов из «Крокуса» видео; обновлено 12:00
Задержанные сегодня в Дагестане боевики, по предварительной информации, якобы имели прямое отношение к террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Утверждается, что они являются гражданами среднеазиатской республики, но не уточняется, какой.
March 31, 2024
*** 11:03
В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, они якобы планировали совершить террористические преступления, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Сообщается, что "пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".
*** 10:08
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщают российские СМИ.
Два террориста заблокированы в квартире в одном из домов Каспийска, утверждает источник в силовых структурах.
March 31, 2024