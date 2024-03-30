Путин призывает 150 000 россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле - июле 2024 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Указ размещен в воскресенье на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 150 000 человек», - говорится в указе.

«Осуществить в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - указано в документе.