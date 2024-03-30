ЕС закрыл небо для турецкой авиакомпании из-за России

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство турецкой авиакомпании Southwind Airlines, заподозрив ее в связях с Россией. Об этом сообщает издание Turizm Guncel.

Такое решение принято в рамках санкций, введенных Евросоюзом в отношении России после вторжения в Украину. Для Southwind закрыто все европейское воздушное пространство.

Расследование о компании Southwind Airlines первыми провели власти Финляндии, в итоге запретив рейсы из Антальи в Хельсинки, пишет Turizm Guncel.

Как уточняет Bild, эта компания, основанная вскоре после начала войны России и Украины, формально базируется в Анталье, но все три ее самолета и значительная часть сотрудников перешли туда из российской Nordwind Airlines. Последняя, в свою очередь, принадлежит турфирме Pegas Touristik. Southwind Airlines планировала запустить рейсы из Турции в Берлин, Дюссельдорф и другие немецкие города.

Из-за введенных ограничений российские туристы не смогли вовремя вылететь из Шарм-Эль-Шейха, их рейс задержали на 11 часов.

Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов сразу после вторжения России в Украину. Самолеты российских авиакомпаний начали арестовывать за границей и отказывать им в техобслуживании.