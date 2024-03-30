Госслужба: Никаких боевых действий не ведется

Информация, распространяемая в соцсети TikTok о якобы начале военных действий и наличии шехидов, является фейком, говорится в совместном заявлении Агентства развития СМИ и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

«Заявляем, что фейковые новости, созданные путем манипулирования старыми данными, не отражают реальности и являются неудачной попыткой ввести общественное мнение в заблуждение.

Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда демонстрировать принципиальность в отношении подобных ситуаций, проявлять бдительность в ситуации, когда на глобальном уровне расширяются кампании, основанные на фейковой и ложной информации. В отношении упомянутого фейка и его источника будут приняты соответствующие меры», - сказано в заявлении.