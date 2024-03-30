Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:43

Сегодня в Турции проходят муниципальные выборы, в которых участвуют 34 политические партии, а также независимые кандидаты. На этих выборах зарегистрировано 61 миллион 441 тысяча 882 избирателя, по всей стране установлено более 206 тысяч избирательных урн.

Уже сегодня с большой долей вероятности все мы узнаем, кто возглавит мэрии Стамбула, Антальи, Бурсы, Измира и других городов 81 провинции Турции. Борьба ожидается интересной и драматичной, проблема явки отсутствует как таковая - во многих городах, согласно различным соцопросам, кандидаты от ключевых партий-соперников идут вровень. А главная интрига заключается в том, что нынешние выборы покажут, сможет ли оппозиция представлять серьезную угрозу для правящей партии Эрдогана на предстоящих в 2028 году президентских выборах в стране. И это автоматически делает Стамбул главным полем битвы на нынешних муниципальных выборах. Стамбул занимает особое место в сердце президента Турции Реджепа Эрдогана. Это не только место его рождения и детства, где он ребенком зарабатывал на карманные расходы продажей бутылок с водой и симитов (бубликов с кунжутом) на футбольных полях Касымпаши и в историческом районе Эминёню, но и город, где он начал политическую карьеру в 1970-х годах. Сначала возглавив отделение Партии национального спасения в районе Бейоглу, и постепенно рос в политике от мэра Стамбула до премьера. И вот теперь до президента Турции.

Человеком, победившим Эрдогана на выборах 2019 года, был харизматичный Экрем Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) и с тех пор руководит городом. Так что для Эрдогана сегодня вопрос принципа – вернуть правящей партии Стамбул. «Хотя оппозиция проиграла Эрдогану на прошлогодних президентских выборах, между победой в Стамбуле и победой в Турции по-прежнему существует тесная связь. Если Имамоглу удастся удержать Стамбул, у оппозиции останутся большие надежды на предстоящие в 2028 году президентские выборы», - говорят турецкие эксперты. И с ними трудно не согласиться, потому что этот город – модель всей Турции. К тому же Стамбул также является главным экономическим центром страны. Контроль над ним означает контроль над значительной частью экономической деятельности Турции, включая торговлю, туризм и финансы. Но даже если в этот раз Эрдоган потерпит неудачу, то это нисколько не умалит его огромных заслуг перед Турцией. Хотя бы в том, что за время своего пребывания на вершинах власти он сумел сохранить интерес к выборам как высшей форме волеизъявления народа. И предстоящая высокая явка на выборах – лучшая для него оценка со стороны турецкого общества. Для его оппонента в Стамбуле, 53-летнего Экрема Имамоглу, в случае сегодняшней победы открывается дорога к участию в президентских выборах 2028 года. И хотя на днях он сказал: «У меня большие планы на Стамбул, и я больше ни о чем не мечтаю, только об этом». Но вряд ли есть смысл по нынешним временам говорить о том, что случится через четыре года.