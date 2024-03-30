В Турции задержали десятки террористов ИГИЛ

Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с ИГИЛ.

По данным главы МВД, больше всего задержанных в Анкаре (десять человек). Во время обысков были изъяты документы и цифровые носители, касающиеся деятельности группировки.