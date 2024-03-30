Нетаньяху может покинуть свой пост

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху может грозить отставка из-за разногласий среди членов его коалиции по поводу того, должны ли ультраортодоксальные евреи (хасиды) сохранять свое освобождение от военной службы в ЦАХАЛ, пишет The New York Times.

По информации издания, в случае распада коалиции, состоящей из правого альянса светских и ультраортодоксальных законодателей, в Израиле могут пройти выборы, и Нетаньяху может не одержать победу. Если привилегию для ультраортодоксальных молодых евреев отменят, то коалиция может распасться.

Отмечается, что израильское общество давно недовольно привилегиями для ультраортодоксальных евреев, которые вместо службы в армии могут учиться в религиозных семинариях. Они также получают значительные субсидии. Кроме того, они вносят меньший вклад в экономику страны и преимущественно уклоняются от службы.