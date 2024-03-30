Что происходит на границе Азербайджана с Арменией? по горячим следам
Министерство обороны Азербайджана сегодня утром, 31 марта, сообщило, что за последние дни Армения начала собирать войска вдоль условной границы.
«За последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении», — заявляет Минобороны Азербайджана.
В заявлении также отмечается, что за последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.
«Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией. Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей», — сообщили в министерстве.
Отметим, что за день до публикации заявления по ряду Telegram-каналов была распространена видеозапись, показывающая движение военной колонны армянской армии в направлении границы с Азербайджаном.
Судя по видеозаписи, колонна военных грузовиков с живой силой и буксируемой артиллерийской техникой движется в направлении села Араздеян, граничащего с Садаракским районом Нахчыванской автономной республики.
Близкие к властям Армении телеграм-каналы тут же заявили, что эти кадры старые и были «отредактированы и распространены» российскими телеграм-каналами.
Однако заявление Минобороны Азербайджана подтверждает, что это не так и что армянская армия действительно концентрируется вдоль границы. Вдоль условной границы с Арменией азербайджанская армия контролирует господствующие высоты, в результате чего любая активность армянской армии в приграничных районах фиксируется не только с помощью технических средств, но и с помощью визуального наблюдения. Поэтому скрыть какую-либо активность армянской армии в приграничных районах невозможно.
Можно считать, что последнее заявление Минобороны Азербайджана носит превентивный характер, призванный не допустить новой эскалации в регионе. Армянскую сторону предупреждают, что любая попытка провокации будет немедленно пресечена, а вся ответственность за эскалацию ляжет на Армению. Если армянская сторона усвоит это предупреждение и не выведет свои войска из приграничных районов, то азербайджанской армии придется принять соответствующие меры.
Напомним, 30 марта министр обороны Закир Гасанов провел на Центральном командном пункте Вооруженных Сил совещание с участием командиров воинских объединений и отделений.
В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений подключились к совещанию посредством видеосвязи.
На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.