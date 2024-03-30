Отдел информации 12:55

Министерство обороны Азербайджана сегодня утром, 31 марта, сообщило, что за последние дни Армения начала собирать войска вдоль условной границы.

«За последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении», — заявляет Минобороны Азербайджана. В заявлении также отмечается, что за последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. «Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией. Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей», — сообщили в министерстве.

Отметим, что за день до публикации заявления по ряду Telegram-каналов была распространена видеозапись, показывающая движение военной колонны армянской армии в направлении границы с Азербайджаном. Судя по видеозаписи, колонна военных грузовиков с живой силой и буксируемой артиллерийской техникой движется в направлении села Араздеян, граничащего с Садаракским районом Нахчыванской автономной республики. Близкие к властям Армении телеграм-каналы тут же заявили, что эти кадры старые и были «отредактированы и распространены» российскими телеграм-каналами. Однако заявление Минобороны Азербайджана подтверждает, что это не так и что армянская армия действительно концентрируется вдоль границы. Вдоль условной границы с Арменией азербайджанская армия контролирует господствующие высоты, в результате чего любая активность армянской армии в приграничных районах фиксируется не только с помощью технических средств, но и с помощью визуального наблюдения. Поэтому скрыть какую-либо активность армянской армии в приграничных районах невозможно.