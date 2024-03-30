Что происходит на границе Азербайджана с Арменией? по горячим следам

Отдел информации

Министерство обороны Азербайджана сегодня утром, 31 марта, сообщило, что за последние дни Армения начала собирать войска вдоль условной границы.

«За последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении», — заявляет Минобороны Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что за последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.

«Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией. Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей», — сообщили в министерстве.

Отметим, что за день до публикации заявления по ряду Telegram-каналов была распространена видеозапись, показывающая движение военной колонны армянской армии в направлении границы с Азербайджаном. 

Судя по видеозаписи, колонна военных грузовиков с живой силой и буксируемой артиллерийской техникой движется в направлении села Араздеян, граничащего с Садаракским районом Нахчыванской автономной республики.

Близкие к властям Армении телеграм-каналы тут же заявили, что эти кадры старые и были «отредактированы и распространены» российскими телеграм-каналами.

Однако заявление Минобороны Азербайджана подтверждает, что это не так и что армянская армия действительно концентрируется вдоль границы. Вдоль условной границы с Арменией азербайджанская армия контролирует господствующие высоты, в результате чего любая активность армянской армии в приграничных районах фиксируется не только с помощью технических средств, но и с помощью визуального наблюдения. Поэтому скрыть какую-либо активность армянской армии в приграничных районах невозможно.

Можно считать, что последнее заявление Минобороны Азербайджана носит превентивный характер, призванный не допустить новой эскалации в регионе. Армянскую сторону предупреждают, что любая попытка провокации будет немедленно пресечена, а вся ответственность за эскалацию ляжет на Армению. Если армянская сторона усвоит это предупреждение и не выведет свои войска из приграничных районов, то азербайджанской армии придется принять соответствующие меры.

Напомним, 30 марта министр обороны Закир Гасанов провел на Центральном командном пункте Вооруженных Сил совещание с участием командиров воинских объединений и отделений.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений подключились к совещанию посредством видеосвязи. 

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.