Сегодня в Турции проходят муниципальные выборы. Основным фаворитом выборов вновь является возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития (AKP) в союзе с крайне правой Партией националистического движения (MHP) во главе с Девлетом Бахчели.

На прошлых выборах «Республиканский альянс» получил 52% голосов, прогнозируется дальнейшее укрепление его позиций на выборах.

Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (CHP) после прошлых выборов практически ушел в историю. После президентских выборов оппозиция находится в состоянии дезорганизации и взаимных обвинений.

Главная оппозиционная партия CHP расколота после смены лидера. Новый председатель партии Озгюр Озель столкнулся с серьезными разногласиями в кругу кадров прежнего лидера Кемаля Кылычдароглу. Скорее всего, на этих выборах CHP будет вынуждена передать муниципалитеты в Хатайе и Анталье правящей AKP.

В Измире, где AKP не побеждала ни разу, возможен сюрприз: скорее всего, правящая партия получит там больше голосов. Основная борьба, без сомнений, развернется в Стамбуле. Кандидат от правящей партии Мурат Курум и нынешний мэр Стамбула, кандидат CHP Экрем Имамоглу имеют равные шансы на победу.