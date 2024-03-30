На освобожденных территориях обнаружены останки сотен людей

В настоящее время на освобожденных территориях обнаружены останки (кости и фрагменты костей) около 600 человек, сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

По словам Гасанова, по многим из них экспертиза завершена, в том числе есть и идентифицированные личности, которым принадлежат эти останки.

"Последние переданы родным посредством Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан", - отметил он.