Прогноз погоды

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако местами вероятны кратковременные дожди. Утром и вечером местами туман. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 5-10° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 7-12° тепла.