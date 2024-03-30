Буданов: Россия накапливала «Калибры» и теперь готова их применить

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона, что россияне накапливали крылатые ракеты «Калибр», предположительно, в ближайшее время ударят ими по Украине.

«Калибры» накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению», – сказал он.

«В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим «Калибры», потому что количество Х-101 значительно сократилось. Есть нормативно-правовые акты, документы, решения. Врагу нужно было восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101», – объяснил Буданов.