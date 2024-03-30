Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BILD заявил, что столица Украины может снова стать целью сухопутных войск России.

«Киев был и остается мишенью для (президента РФ) В.Путина, потому что столица – это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение», – подчеркнул он.

Кличко также призвал Запад усилить поддержку Украины.

«Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!» – сказал мэр.