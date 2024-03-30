Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 14:45

Президент США Джо Байден в своем противостоянии с диктатором Николасом Мадуро дал заднюю скорость. Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон не будет возобновлять экономические, прежде всего нефтяные санкции против Венесуэлы.

Haqqin.az подробно освещал, как администрация Байдена пыталась умиротворить непослушный режим в этой латиноамериканской стране. В октябре прошлого года США сняли запрет на продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, введенный администрацией Дональда Трампа. В обмен Мадуро должен был согласиться с проведением конкурентных выборов президента в стране. Он был обязан по условиям соглашения допустить на них представителей оппозиции, в первую очередь очень популярную среди противников режима Марию Корину Мачадо. Но Мадуро и не собирался этого делать. Мачадо было запрещено на 15 лет участвовать в выборах, восемь ее помощников по предвыборному штабу, включая его главу, в марте были арестованы. Николас Мадуро был провозглашен 16 марта кандидатом от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. По заявлению властей, его поддержали 4 миллиона 240 тысяч членов партии. Сам президент объездил всю страну, и, как он говорит, везде его встречали «патриотические, преисполненные героизмом люди».

Кто бы сомневался. Одновременно генеральный прокурор страны Тарек Эль-Айссами, который включен в список Минфина США как один из самых разыскиваемых в мире наркодилеров, объявил о том, что в стране раскрыт антиправительственный заговор, члены которого (27 человек) должны были убить Мадуро. Все они, конечно, были задержаны. В январе этого года государственный департамент США выявил полное отсутствие прогресса в деле демократизации Венесуэлы и предупредил власти страны, что шестимесячное ослабление санкций, которое должно закончиться 18 апреля, продлено не будет. Но сейчас выясняется, что дата переносится на 28 июля и замечательным образом будет совпадать с президентскими выборами в Венесуэле. Может быть, в Вашингтоне надеются, что в последний момент Мадуро передумает и допустит оппозиционного лидера к участию в выборах, освободит всех политических заключенных и признается, что никакого заговора против него при поддержке ЦРУ и колумбийской армии не было и в помине? Причина санкционного решения Байдена ясна. Он не хочет, чтобы возобновление санкций против Каракаса привело бы к подорожанию цен на бензин в самих США и росту иммиграции венесуэльцев в Америку. В год президентских выборов ему это совершенно ни к чему. Проникновение нелегальных иммигрантов является одной из самых острых проблем в США, с которой его администрация не смогла справиться. А если избиратели будут ошарашены ценами на бензоколонках, то это окончательно похоронит его и без того весьма призрачные шансы на переизбрание. Но так просто сдаться диктатору тоже негоже. И в Белом доме созрело гениальное решение. До этого Венесуэла после смягчения санкций осенью могла продавать свою нефть за доллары. Теперь же, чтобы «наказать» Мадуро, ему разрешено экспортировать нефть только за местную венесуэльскую валюту - боливар. В Вашингтоне, похоже, не знают, что Венесуэла уже довольно давно во всех международных и внутренних операциях перешла на американский доллар, а полностью обесцененные боливары превратились в фантики, которые годны разве что для детских игр. Впрочем, когда-то введенные Трампом «жесткие санкции» тоже были чистой фикцией. Китай, ведущий импортер венесуэльской нефти, их открыто проигнорировал. Иран, который все эти годы поставлял Венесуэле химические компоненты для переработки нефти, также не особенно оглядывался на угрозы американцев.