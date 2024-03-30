Пашинян: «Этих сел никогда не было в Армении»

«Относительно нашей мирной программы… нас много ругают и говорят много лжи. Самой выразительной ложью, кстати, во всех СМИ и в выступлениях оппозиционных политиков является заявление о том, что правительство Армении собирается передать Азербайджану 4 села Тавушской области. Но этот дискурс не имеет ничего общего с реальностью.

Я уже говорил и скажу это сегодня, что в Республике Армения никогда не было сел с названиями Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы. Причем последнее ни в коем случае нельзя путать с селом Баганис в Тавушской области, потому что в Тавушской области есть село Баганис, которое есть, было и всегда будет в Республике Армения», - сказал Пашинян.

Он добавил, что его правительство никогда не имело и не имеет претензий в отношении территорий упомянутых сел. «Это должно быть зафиксировано очень четко», - подчеркнул армянский премьер.