В эфире программы российского телевидения бывший глава российского бюро Интерпола генерал-майор Владимир Овчинский рассказал, что исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» могли быть «западные службы».

«Они имплантировали чипы, из-за которых те (террористы) совершили нападение на концертный зал. Ублюдкам отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое… программирование. Возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены», - заявил Овчинский.

По его мнению, нейробиология уже позволяет управлять человеком. Он привел в пример проект Neurolink Илона Маска, в рамках которого свиньям вживляли чипы в мозг.