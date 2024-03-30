Грузины купили банк Варданяна

Совет Центрального банка Армении одобрил сделку по приобретению «Америабанка» грузинским международным банком Bank of Georgia, сообщает пресс-служба регулятора.

На заседании 29 марта Совет Центрального банка Армении вынес решение о предварительном согласии на приобретение значительного пакета акций Bank of Georgia Group PLC и АО «Банк Грузии» в уставный капитал ЗАО «Америабанк».

Влиятельным акционером банка и его основателем является бывший «госминистр» демонтированного сепаратистского режима в Карабахе Рубен Варданян.