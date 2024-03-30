Глава украинской разведки о российских добровольцах

«Относительно деятельности Легиона «Свобода России», «Российского добровольческого корпуса», «Сибирского батальона» и других добровольческих формирований - они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, что говорит о систематичности их подхода.

Когда изменится ситуация больше на фронте, им, я думаю, станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели. По состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы свои на фронте на оборону своих пограничных рубежей», - заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданов пояснил, что в то время, когда идет максимальное напряжение на фронте в Украине, облегчается ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по восстановлению, отбитию своего государства.

Также, по его словам, когда радикально начнутся изменения, и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело.

Буданов также высказался относительно того, могут ли сейчас российские добровольцы дойти до Москвы.

«Сейчас они до Москвы, к сожалению, с оружием в руках не могут дойти. В этом я уверен. Но со временем, когда ситуация будет это позволять, они свою роль еще сыграют», - резюмировал Буданов.