Китай оказался в долговой ловушке

Надвигающийся в Китае кризис на рынке недвижимости грозит погрузить экономику страны в "балансовую рецессию" - ситуацию, когда домохозяйства и компании вынуждены направлять средства на погашение долгов вместо инвестиций. Это та же самая ловушка, в которую попала Япония после схлопывания ипотечного пузыря в 1990-х годах, пишет издание Business Insider.

Как рассказывает экономист Ричард Ку, в Китае хорошо понимают серьезность ситуации.

"Они говорят об этом каждый день, понимают, с какой болезнью столкнулись", — отмечает он.

Однако пути выхода из кризиса для Пекина существенно отличаются от тех, что избрала три десятилетия назад Япония.

В отличие от Токио, делавшего ставку на бюджетные стимулы и смягчение денежно-кредитной политики, китайские власти рассчитывают совершить технологический рывок. Они намерены расширить производство высокотехнологичной продукции - от микрочипов до электромобилей - и занять эти ниши на мировом рынке.

"Пекин хочет, чтобы остальной мир покупал эти товары из китайской экосистемы технологий, которая должна доминировать на рынках", - поясняет Ку.

Однако такой сценарий чреват серьезными торговыми конфликтами. В отличие от ситуации начала 2000-х, когда мир был готов интегрировать Китай в глобальные цепочки поставок, сейчас ведущие державы препятствуют наращиванию экспорта из КНР в чувствительных отраслях.

"Бразилия уже начала антидемпинговое расследование в отношении китайского импорта, Турция ужесточила регулирование ввоза электромобилей из КНР, а ЕС сократил закупки машин на фоне расследования в отношении господдержки этого сектора Пекином", - приводит примеры эксперт.

Он предупреждает, что меры по ослаблению юаня для стимулирования экспорта также вызовут резкую реакцию партнеров Китая.

В отличие от Японии, находившей поддержку в идеологии свободной торговли, Пекин сталкивается с растущим недоверием мировых рынков. А без иностранных партнеров технологический прорыв Китая может оказаться невозможным.

"В конечном счете технологии могут и не спасти Китай, если у него не будет надежных торговых союзников для закупки этой продукции", - резюмирует Ричард Ку.