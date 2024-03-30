В Европе все чаще говорят об отправке войск в Украину

В будущем западные войска могут помочь Украине в войне с Россией, однако пока их отправка не рассматривается, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times.

«Сейчас не время посылать войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», - сказала она.

Валтонен поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, который первый заявил о такой возможности. По ее мнению, он поступил правильно, заставив Россию гадать, на что готовы пойти союзники Украины.