По результатам подсчетов голосов на муниципальных выборах в крупных городах Турции, в столице страны Анкаре лидирует действующий мэр от оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш (57,29%), значительно опережая своего соперника от Партии справедливости и развития Тургута Алтынока (35,04%).

В крупнейшем городе Турции - Стамбуле оппозиционный мэр Экрем Имамоглу лидирует с 50,03% голосов, его соперник от правящей партии Мурат Курум набирает 41,25%.

В Измире кандидат от CHP Джемиль Тугай набирает 47,84% голосов, опережая конкурента от AKP Хамзу Дага (37,26%).

Народно-республиканская партия значительно опережает партию действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и в ряде других крупных городов Турции: Анталье, Адане, Манисе, Бурсе, Мугле, Мерсине, Денизли, Эскишехире, Сивасе и Балыкесире.