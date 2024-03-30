Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский солгал об успехах ВСУ на полях сражений, заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник украинского оборонного ведомства Юрий Бутусов.

«Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных, не отвечают действительности. Фраза о том, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности», - рассказал в своем видеоблоге Бутусов. Он подчеркнул, что противник уже успел овладеть новыми территориями и продолжает движение вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы передачи стране боеприпасов, настойчиво призвав западных лидеров нарастить военную помощь. По словам украинского лидера, союзники могли бы сделать для ВСУ гораздо больше.