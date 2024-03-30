В России предъявили абсурдные требования Украине. В Киеве ответили

Россия официально обвинила Украину в «причастности» к теракту в «Крокусе». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину. Россия передала требованием властям Украины ареста и выдачи всех причастных лиц», - говорится в заявлении.

Также Россия требует от Украины «ареста главы Службы безопасности Украины Малюка в связи с его заявлениями о причастности к подрыву Крымского моста и к убийству ряда лиц в России» (в частности, пропагандиста Владлена Татарского).

МИД РФ грозит Украине «ответственностью за нарушение обязательств по антитеррористическим конвенциям».

Заявление уже прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

«Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД России забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск: в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей», - сказано в заявлении Малюка для СМИ.

По его словам, любые слова МИД РФ ничтожны.

«РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания: на весь мир объявить о своем поражении в войне», - заявил Малюк.