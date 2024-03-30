Армения о мире с Азербайджаном и отношениях с Россией

Ереван может достичь мира с Баку, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias.

«Есть сложности, есть проблемы, конечно, но мы верим, что достичь мирного договора с Азербайджаном возможно. Со своей стороны мы прилагаем конструктивные усилия для поиска решений. Когда мы говорим о подписании договора, есть важные моменты, которые необходимо согласовать. Среди них – взаимное признание территориальной целостности и демаркация границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года», – сказал армянский министр.

В ходе интервью Мирзоян также заявил, что Армения сотрудничает с НАТО, но планов вступления в организацию нет: «Этот вопрос на повестке не стоит».

Глава МИД также заявил, что Ереван развивает с Москвой экономические отношения, идет двусторонняя торговля, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности, но стороны «не говорят на одном языке».

Что касается ЕС, Мирзоян отметил, что Армения «готова сближаться с ЕС до тех пор, пока ЕС благосклонен к Армении».